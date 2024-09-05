Медведев: Не лучший матч с моей стороны

Российский теннисиствысказался о поражении от итальянцав четвертьфинале Открытого чемпионата США. Уроженец Москвы уступил в 4-х сетах.

«В теннисе так бывает, иногда ты не знаешь точной причины. Так что это может быть что угодно. Я имею в виду, что он играл хорошо. Может быть, его мяч, его удар. Это может быть что угодно. У меня пока нет ответа, и, вероятно, не будет, почему именно это произошло.

Определенно, да, импульс менялся.Ппервый сет был ужасен для меня. Я думаю, даже, наверное, хуже, чем третий. Мне удалось решить много проблем во втором сете. Играл лучше. То же самое в четвертом сете, как будто мне удалось решить некоторые проблемы, которые у меня были в третьем сете. Так что это как бы позитивные вещи.

Отрицательным моментом является то, что я так и не решил их до конца, а ведь всегда лучше не решать их и не иметь их вообще. Это был не лучший матч с моей стороны. Я на самом деле думаю, что это был не лучший матч и с его стороны, чего-то не хватало нам обоим. Но он выиграл, так что да, он был лучше», — цитирует Медведева The Tennis Letter.