Тиафо: Я счастлив, что прошел в полуфинал

Фрэнсис Тиафо Фото: globallookpress.com
«Очевидно, что я бы не так хотел пройти дальше. Но я счастлив пройти. Еще один полуфинал здесь. Невероятно. Это был действительно матч высокого уровня.
Несмотря ни на что, мне нравится то место, где я был в тройке. Но я не хотел, чтобы всё закончилось именно так, особенно для меня и для зрителей. Но вы, ребята, снова увидите меня — против другого американца. Пятница обещает быть адским днём», — приводит слова Тиафо пресс-служба US Open.
В полуфинале US Open 2024 Тиафо сразится с соотечественником Тейлором Фритцем.