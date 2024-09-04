Тиафо: Я счастлив, что прошел в полуфинал

Американецвысказался о матче 1/4 финала US Open 2024. Он встречался сиз Болгарии и победил со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ).

«Очевидно, что я бы не так хотел пройти дальше. Но я счастлив пройти. Еще один полуфинал здесь. Невероятно. Это был действительно матч высокого уровня.

Несмотря ни на что, мне нравится то место, где я был в тройке. Но я не хотел, чтобы всё закончилось именно так, особенно для меня и для зрителей. Но вы, ребята, снова увидите меня — против другого американца. Пятница обещает быть адским днём», — приводит слова Тиафо пресс-служба US Open.

Прогнозы и ставки на US Open

В полуфинале US Open 2024 Тиафо сразится с соотечественником Тейлором Фритцем.