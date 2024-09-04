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    Тиафо: Я счастлив, что прошел в полуфинал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Фрэнсис Тиафу Григор Димитров
    Американец Фрэнсис Тиафо высказался о матче 1/4 финала US Open 2024. Он встречался с Григором Димитровым из Болгарии и победил со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ).

    Фрэнсис Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо

    «Очевидно, что я бы не так хотел пройти дальше. Но я счастлив пройти. Еще один полуфинал здесь. Невероятно. Это был действительно матч высокого уровня.

    Несмотря ни на что, мне нравится то место, где я был в тройке. Но я не хотел, чтобы всё закончилось именно так, особенно для меня и для зрителей. Но вы, ребята, снова увидите меня — против другого американца. Пятница обещает быть адским днём», — приводит слова Тиафо пресс-служба US Open.

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    В полуфинале US Open 2024 Тиафо сразится с соотечественником Тейлором Фритцем.

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