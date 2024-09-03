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    Федерер прокомментировал допинг-дело Синнера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роджер Федерер Янник Синнер
    Великий швейцарский теннисист Роджер Федерер первый раз прокомментировал допинг-дело итальянца Янника Синнера.

    Роджер Федерер
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    Роджер Федерер

    «Подобные новости — это не то, за чем мы хотим наблюдать в нашем виде спорта, независимо от того, виноват он или нет, был ли это он или кто-то другой. Это шумиха, которая нам не нужна.

    Я понимаю, что это сложная ситуация. Это сущий кошмар для каждого спортсмена и его команды — столкнуться с подобными обвинениями и проблемами, потому что мы заполняем эти формы каждый день.

    И это живёт с тобой. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы думаете: "Кто-то за дверью идёт проверять меня?" Так что да, это действительно сложно. Я понимаю разочарование людей, которые задаются вопросом, обращались ли с ним так же, как с другими. И я думаю, что именно здесь это и вступает в игру.

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    • Думаю, мы все верим, что Янник ничего такого не делал, но потенциально нестыковка видится в том, что он избежал отстранения, пока они не были на 100% уверены в том, что происходит, — вот вопрос, на который нужно ответить. Однако мы должны доверять процессу, а также всем, кто в нём участвует», — приводит слова Федерера Today.

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