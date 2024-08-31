Попырин прокомментировал победу над Джоковичем на US Open

Австралийский теннисистотреагировал на победу надв третьем круге US Open 2024. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Попырин одолел бывшую первую ракетку мира в четырех сетах.

«Наверное, в этот раз повезло. На Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне у нас уже были встречи. В тех матчах у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Эта игра была особенной. Я смог воспользоваться своими шансами и показал хороший теннис.

Впервые в карьере я выхожу в четвёртый раунд турнира "Большого шлема". Это невероятно… Я выходил в третий круг около 15 раз за свою карьеру, но так и не доходил до четвёртого. Обыграть величайшего из всех времён — невероятно. Это прекрасное чувство», — сказал Попырин после матча.

Прогнозы и ставки на US Open

За выход в четвертьфинал Попырин поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо, который является 20-й ракеткой мира.