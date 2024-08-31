ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Чей путь в плей-офф ЛЧ проще? Жеребьевка мечты для «Ливерпуля» и испытание для «Барсы»
    Все новости спорта

    Попырин прокомментировал победу над Джоковичем на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Новак Джокович 
    Австралийский теннисист Алексей Попырин отреагировал на победу над Новаком Джоковичем в третьем круге US Open 2024. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

    Алексей Попырин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Попырин

    Попырин одолел бывшую первую ракетку мира в четырех сетах.

    «Наверное, в этот раз повезло. На Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне у нас уже были встречи. В тех матчах у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Эта игра была особенной. Я смог воспользоваться своими шансами и показал хороший теннис.

    Впервые в карьере я выхожу в четвёртый раунд турнира "Большого шлема". Это невероятно… Я выходил в третий круг около 15 раз за свою карьеру, но так и не доходил до четвёртого. Обыграть величайшего из всех времён — невероятно. Это прекрасное чувство», — сказал Попырин после матча.

    Прогнозы и ставки на US Open

    За выход в четвертьфинал Попырин поборется с американцем Фрэнсисом Тиафо, который является 20-й ракеткой мира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную игру
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Канониры» выиграют третий матч подряд?
  • «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • ЦСКА продлит свою победную серию?
  • «Химки» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.34
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Пари НН — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры