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    Попырин: Джокович время от времени дает тебе шанс выиграть

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Новак Джокович 
    Австралийский теннисист Алексей Попырин дал комментарий по поводу предстоящего поединка против Новака Джоковича в третьем круге US Open.

    Алексей Попырин
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    Алексей Попырин

    «Я искренне верю, что мог бы выиграть тот матч, если бы взял третий сет на Открытом чемпионате Австралии. Я чувствовал, что нахожусь в сильной позиции, я наслаждался каждым моментом. Джокович — очень сильный игрок, но я чувствую, что время от времени он даёт тебе шанс выиграть.

    Думаю, на Уимблдоне он играл особенно хорошо. У меня было не так много брейковых шансов, а Новак очень хорошо смешивал свои подачи. Так что я чувствовал себя не так комфортно, как в Австралии. Думаю, это был самый близкий матч, и именно он задел меня больше всего. Потом я был разочарован, потому что чувствовал, что мог иметь шансы на победу.

    Что я вынес из этих двух матчей, так это то, что могу соперничать с ним», — приводит слова Попырина Tennis World USA.

    С прогнозом на этот поединок можете ознакомиться по этой ссылке.

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