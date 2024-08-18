ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер»Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 07:59
    • Дю Плесси защитил пояс UFC в среднем весе в бою с Адесаньей
  • 00:35
    • Дубль Левандовского принес победу «Барселоне» над «Валенсией» в дебютной игре Флика
  • 00:44
    • Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:02
    • «Монако» победил с минимальным счетом «Сент-Этьен»
  • 23:54
    • «Милан» ушел от поражения в матче с «Торино»
    Все новости спорта

    Рублев: Я провел хороший матч с первой ракеткой мира

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Янник Синнер
    Россиянин Андрей Рублев высказался о поражении от итальянца Янника Синнера (6:4, 5:7, 4:6) в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США).

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    По мнению Рублева, он провел хороший матч с первой ракеткой мира.

    «Очень тяжело было играть с таким ветром, на таком быстром корте. Мы оба кое-как перебивали просто, не было уверенной игры с задней линии. В первом сете всё немного сложилось в мою сторону, во втором у меня был момент, но я не смог им воспользоваться. В третьем сете первый гейм был ключевым.

    В таких кондициях тяжело играть, плохо держится мяч, но понятно, что все в равных условиях. Я вёл 40-15, потом отдал три простых мячи и брейк.

    Много было хороших моментов. Я провёл хороший матч с первой ракеткой мира, боролся до конца, психологически тоже не уступал», — сказал Рублёв на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

    Прогнозы на теннис

    Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Старая Сеньора» не будет церемониться с дебютантом
  • «Ювентус» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с яркой победы над «Челси»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Зенит» сыграет рационально
  • «Химки» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры