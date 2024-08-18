Рублев: Я провел хороший матч с первой ракеткой мира

Россиянинвысказался о поражении от итальянца(6:4, 5:7, 4:6) в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США).

По мнению Рублева, он провел хороший матч с первой ракеткой мира.

«Очень тяжело было играть с таким ветром, на таком быстром корте. Мы оба кое-как перебивали просто, не было уверенной игры с задней линии. В первом сете всё немного сложилось в мою сторону, во втором у меня был момент, но я не смог им воспользоваться. В третьем сете первый гейм был ключевым.

В таких кондициях тяжело играть, плохо держится мяч, но понятно, что все в равных условиях. Я вёл 40-15, потом отдал три простых мячи и брейк.

Много было хороших моментов. Я провёл хороший матч с первой ракеткой мира, боролся до конца, психологически тоже не уступал», — сказал Рублёв на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

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Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.