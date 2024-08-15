Синнер отреагировал на удачный старт на «Мастерсе» в Цинциннати

Итальянецвысказался о победе на старте «Мастерса» в Цинциннати (США).

Синнер в двух партиях одолел американца Алекса Михельсена — 6:4, 7:5.

«Это был сложный матч. Он уже провёл несколько матчей, но для меня это была первая игра здесь, поэтому я старался приспособиться к условиям.

Я очень рад, что вышел в следующий раунд. Для меня это место, где я много боролся в прошлые годы, так что посмотрим, что я смогу сделать на этот раз.

Стараюсь сохранять позитивный настрой, и я думаю, что сегодня это также принесло мне победу», — приводит слова Синнера сайт ATP.

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Во 2-м круге Синнер сразится с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).