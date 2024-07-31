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    Шмидлова вышла в полуфинал ОИ-2024 в женском теннисе

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Барбора Крейчикова
    Словенская теннисистка Анна Шмидлова (67) будет играть в полуфинале Олимпийских игр по теннису в женском одиночном разряде.

    Анна Шмидлова
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    Анна Шмидлова

    В четвертьфинале она прошла чешку Барбору Крейчикову (10) со счётом 6:4, 6:2.

    Соперницы были на корте 1 час 27 минут. За это время Шмидлова три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

    Ее соперница сделала один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

    Теперь Шмидлову ждет противостояние с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Донна Векич (Хорватия).

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