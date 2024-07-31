Надаль и Алькарас вылетели в парном разряде, Зверев пробился в четвертьфинал на Олимпиаде

Испанский дуэтне смогли выйти в полуфинал олимпийского турнира по теннису в парном разряде.

В четвертьфинале они уступили американцам Радживу Раму и Остину Крайчеку — 2:6, 2:4.

Игра длилась 1 час 27 минут. В её рамках Надаль и Алькарас допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Рама и Крайчека одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных. Также оба дуэта сделали по два эйса.

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В одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев (4) победил австралийца Алексея Попырина (63) со счетом 7:5, 6:2 и вышел в четвертьфинал турнира.

Игра длилась 1 час 29 минут. Немецкий теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Попырина шесть двойных ошибок, пять эйсов и единственный реализованный брейк-пойнт.

Соперником Зверева будет итальянский теннисист Лоренцо Музетти (16). Напомним, Александр выиграл Олимпиаду-2020.