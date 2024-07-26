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    Кафельников: Не считаю «бомжами» и «предателями» тех, кто едет в Париж в нейтральном статусе

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    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поддержал российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    Как известно, спортсмены из России смогут принять участие в Олимпийских играх только в нейтральном статусе.

    «В России к Олимпиаде-2024 отношение неоднозначное. Фактически страна раскололась на два лагеря. Но для меня здесь все очевидно. В отличие от некоторых отечественных руководителей я не считаю "бомжами", "предателями" и "командой иноагентов" тех, кто едет в Париж в нейтральном статусе.

    Наоборот, нашими спортсменами нужно гордиться. Им необходима поддержка. Давайте за них болеть!

    Я всегда говорил: если есть возможность принять участие в Играх, нельзя ее упускать. Потому что Олимпиада — вершина карьеры спортсмена. Главный старт четырехлетия.

    Многие всю жизнь вкалывают ради шанса туда попасть, годами проливают пот на тренировках, мечтают об олимпийской медали. Зачем же эту мечту отнимать?

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    • Был бы я действующим теннисистом, не раздумывая отправился бы в Париж. Да, с ограничениями. На условиях МОК, которые справедливо называют унизительными. Без флага и гимна. Под эмблемой AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).

    Но все равно весь мир знал, какую страну представляет Кафельников. Как знают сейчас, что Даниил Медведев и Мирра Андреева — российские теннисисты. Это главное!

    Разочарован позицией российских спортивных каналов, которые решили не показывать Игры-2024. На мой взгляд, это стратегическая ошибка. Тот, кто по-настоящему любит спорт, Олимпиаду не пропускает. И неважно, сколько россиян там участвует», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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