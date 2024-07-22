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    Рублев опустился на девятое место в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Карлос Алькарас Янник Синнер Новак Джокович 
    Россиянин Андрей Рублев опустился на 9-ю строчку в рейтинге ATP. Рейтинг был опубликован 22 июля.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Первой ракеткой мира по-прежнему является итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович. Топ-3 замыкает испанец Карлос Алькарас.

    Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, занимающий пятое место. Карен Хачанов теперь идет на 22-й позиции. Павел Котов опустился с 60‑го на 62‑е место.

    Прогнозы на теннис

    Рейтинг ATP от 15 июля

    1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов;
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
    3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;
    4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7295;
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;
    6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185;
    7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;
    8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925;
    9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830;
    10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770.

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