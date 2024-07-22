Рублев опустился на девятое место в рейтинге ATP

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Первой ракеткой мира по-прежнему является итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович. Топ-3 замыкает испанец Карлос Алькарас.
Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, занимающий пятое место. Карен Хачанов теперь идет на 22-й позиции. Павел Котов опустился с 60‑го на 62‑е место.
Рейтинг ATP от 15 июля
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7295;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185;
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925;
9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830;
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770.