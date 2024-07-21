Циципас: Мой план — усердные тренировки перед Олимпиадой

Греческий теннисиствысказался о поражении в 1/2 финала турнира в Гштааде (Швейцария).

Циципас уступил итальянцу Маттео Берреттини. Стефанос также рассказал о подготовке к ОИ-2024.

«В Гштааде я провёл два хороших матча. Хотелось бы сыграть больше, но таков теннис. Я должен это принять, поскольку мой соперник играл очень здорово. Что-то на корте я могу контролировать, а что-то не в моей власти.

На следующей неделе я буду тренироваться в Монако. Мой план — усердные тренировки в течение пяти дней перед отъездом в Париж. К Олимпийским играм я подойду как к турниру "Большого шлема", — приводит слова Циципаса Ubitennis.

Прогнозы на теннис

На ОИ-2024 в Париже теннисный турнир стартует 27 июля.