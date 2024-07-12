Алькарас — о матче с Медведевым: Было тяжело проломить стену

Испанский теннисистпрокомментировал победу надв полуфинале Уимблдона.

«Во-первых, я рад, что мы играли без крыши. Другие условия. Доволен своим сегодняшним выступлением. На старте он доминировал в матче, показывал великолепный теннис и на приёме, и на подаче.

Мне было сложно. Постарался успокоить нервы в начале второго сета, очень помогло, что я повёл 3:1, после чего я уже смог показывать свою игру и чуть больше наслаждаться матчем. Старался наносить классные удары и хорошо двигался. В целом думаю, что провёл хороший матч.

Старался делать разные вещи. Старался не играть длинные розыгрыши. Старался делать резаные и укороченные, как можно чаще выходить к сетке. Старался не играть в его игру. Было несколько очков с очень длинными розыгрышами. Я старался играть в свою игру, не затягивать розыгрыш дольше 10-12 ударов. Было тяжело проломить стену.

Финал? Ощущение, что я уже не новичок. Знаю, как буду чувствовать себя перед финалом. Я уже был в этом положении. Постараюсь делать то, что я хорошо делал в прошлом году. Постараюсь быть лучше и делать вещи, которые хорошо работали», — отметил Алькарас сразу после игры.

Напомним, что в финале Карлос Алькарас сыграет против Новака Джоковича.