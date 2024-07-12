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    Алькарас — о матче с Медведевым: Было тяжело проломить стену

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Карлос Алькарас Даниил Медведев
    Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Во-первых, я рад, что мы играли без крыши. Другие условия. Доволен своим сегодняшним выступлением. На старте он доминировал в матче, показывал великолепный теннис и на приёме, и на подаче.

    Мне было сложно. Постарался успокоить нервы в начале второго сета, очень помогло, что я повёл 3:1, после чего я уже смог показывать свою игру и чуть больше наслаждаться матчем. Старался наносить классные удары и хорошо двигался. В целом думаю, что провёл хороший матч.

    Старался делать разные вещи. Старался не играть длинные розыгрыши. Старался делать резаные и укороченные, как можно чаще выходить к сетке. Старался не играть в его игру. Было несколько очков с очень длинными розыгрышами. Я старался играть в свою игру, не затягивать розыгрыш дольше 10-12 ударов. Было тяжело проломить стену.

    Финал? Ощущение, что я уже не новичок. Знаю, как буду чувствовать себя перед финалом. Я уже был в этом положении. Постараюсь делать то, что я хорошо делал в прошлом году. Постараюсь быть лучше и делать вещи, которые хорошо работали», — отметил Алькарас сразу после игры.

    Напомним, что в финале Карлос Алькарас сыграет против Новака Джоковича.

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