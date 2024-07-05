Касаткина рассказала, почему не сыграет на Олимпиаде

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
«Ну, я думаю, мне не нужно объяснять все, что происходит. Я просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде.
Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум.
А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».
От участия в Олимпийских играх также российские теннисисты Андрей Рублев и Анна Калинская.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.