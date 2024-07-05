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    Касаткина рассказала, почему не сыграет на Олимпиаде

    Теннис Прогнозы на теннис Дарья Касаткина WTA Вокруг тенниса
    Российская теннисистка Дарья Касаткина объяснила, почему отказалась от участия в олимпийском турнире в Париже.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Ну, я думаю, мне не нужно объяснять все, что происходит. Я просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде.

    Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум.

    А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».

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    • От участия в Олимпийских играх также российские теннисисты Андрей Рублев и Анна Калинская.

    Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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