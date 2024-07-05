Касаткина рассказала, почему не сыграет на Олимпиаде

Российская теннисисткаобъяснила, почему отказалась от участия в олимпийском турнире в Париже.

«Ну, я думаю, мне не нужно объяснять все, что происходит. Я просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде.

Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум.

А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».

От участия в Олимпийских играх также российские теннисисты Андрей Рублев и Анна Калинская.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.