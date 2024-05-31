Рублев о своем поражении: Я загнал себя вниз своим поведением

Российский теннисиствысказался о поражении итальянцув 3-м круге турнира «Ролан Гаррос».

«Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на "Шлемах". Это худший день. Думаю, дело не в концентрации. Я загнал себя вниз своим поведением, дал Маттео летать по корту. В концовке с ним было невозможно что-либо сделать.

Я выиграл в Мадриде, сейчас тоже играл хорошо. Я просто убил себя сам сегодня. У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я всё потерял», — сказал Рублев Чемпионату.

Напомним, что россиянин (6-я ракетка мира) вылетел из турнира в 3-м круге «Ролан Гаррос». В 1/8 финала турнира Арнальди встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэн.