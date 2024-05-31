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    Рублев о своем поражении: Я загнал себя вниз своим поведением

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о поражении итальянцу Маттео Арнальди в 3-м круге турнира «Ролан Гаррос».

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Разочарован собой. Не помню, чтобы я чувствовал себя хуже на "Шлемах". Это худший день. Думаю, дело не в концентрации. Я загнал себя вниз своим поведением, дал Маттео летать по корту. В концовке с ним было невозможно что-либо сделать.

    Я выиграл в Мадриде, сейчас тоже играл хорошо. Я просто убил себя сам сегодня. У меня было много возможностей, шансов, но в один момент я всё потерял», — сказал Рублев Чемпионату.

    Напомним, что россиянин (6-я ракетка мира) вылетел из турнира в 3-м круге «Ролан Гаррос». В 1/8 финала турнира Арнальди встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэн.

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