Мирра Андреева выбила Азаренко с «Ролан Гаррос»

Россиянкапробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024.

В матче второго круга 17-летняя российская теннисистка за 2 час и 32 минуты одержала победу над белоруской Викторией Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

38-я ракетка мира Андреева два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

На счету Азаренко, занимающей 19 место в мировом рейтинге, одна двойная ошибка и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем круге Андреева сыграет с представительницей США Питон Стирнс.