Рыбакина разобралась с Рус и пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисисткаобыграла представительницу Нидерландовво втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу казахстанки.

Рыбакина сделала восемь подач навылет и допустила только одну двойную ошибку. Три из четырёх брейк-пойнтов ей удалось реализовать. Рус смогла реализовать только один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. На её счету также одна подача навылет.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Рыбакина встретится с победительницей противостояния Элизе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия).