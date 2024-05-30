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    Рыбакина разобралась с Рус и пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус во втором круге «Ролан Гаррос».

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу казахстанки.

    Рыбакина сделала восемь подач навылет и допустила только одну двойную ошибку. Три из четырёх брейк-пойнтов ей удалось реализовать. Рус смогла реализовать только один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. На её счету также одна подача навылет.

    В третьем круге «Ролан Гаррос» Рыбакина встретится с победительницей противостояния Элизе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия).

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