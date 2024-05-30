ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханси ФликЗапасной вариант. Флик дождался приглашения от «Барселоны»
  • 14:34
    • Соболенко пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Утидзиму
  • 14:15
    • Потапова разгромила Голубич во втором круге «Ролан Гаррос»
  • 13:21
    • Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» после снятия Кецмановича
    Все новости спорта

    Медведев: Не знаю, что случилось с Кецмановичем

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Даниил Медведев Миомир Кецманович
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о выходе в третий круг «Ролан Гаррос» благодаря отказу Миомира Кецмановича.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Не знаю, что с ним случилось. Когда он вызвал доктора, я подумал, что, может, матч так и закончится. Я играл хорошо, доволен собой и хотел бы продолжать так играть, я много работал над ментальностью, укороченными ударами.

    Что касается нового тренера, сейчас сложно: когда я говорю Жиль, окликаются оба, это немного странная ситуация. Мы немного поговорили, решили поработать вместе. Может, он добавит что-то в игру, подсказывает что-то тактическое. Все знали, что с Жилем Сервара я работаю почти с самого начала, посмотрим, может, что-то удастся привнести Симону», — сказал Медведев в интервью на корте.

    Медведев вышел в третий круг, где встретится с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • У Джоковича будут проблемы в игре с испанским грунтовиком?
  • Джокович — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сморгонь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч АГМК — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сурхан — Согдиана
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры