Медведев: Не знаю, что случилось с Кецмановичем

Российский теннисиствысказался о выходе в третий круг «Ролан Гаррос» благодаря отказу

«Не знаю, что с ним случилось. Когда он вызвал доктора, я подумал, что, может, матч так и закончится. Я играл хорошо, доволен собой и хотел бы продолжать так играть, я много работал над ментальностью, укороченными ударами.

Что касается нового тренера, сейчас сложно: когда я говорю Жиль, окликаются оба, это немного странная ситуация. Мы немного поговорили, решили поработать вместе. Может, он добавит что-то в игру, подсказывает что-то тактическое. Все знали, что с Жилем Сервара я работаю почти с самого начала, посмотрим, может, что-то удастся привнести Симону», — сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев вышел в третий круг, где встретится с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).