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    Аванесян о своей победе: Сегодня был такой день, когда все получалось

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Элина Аванесян Анна Блинкова
    Российская теннисистка (70-я ракетка мира) Элина Аванесян прокомментировала свою победу во 2-м круге «Ролан Гарроса» над своей соотечественницей Анной Блинковой.

    Элина Аванесян
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    Элина Аванесян

    «Аня моя хорошая подруга. Но выходя на корт, я стараюсь думать только о том, что мне нужно сделать в этом матче, не смотря на то, кто на другой стороне сетки. Мне нужно фокусироваться на том, что делать в данный момент.

    Честно говоря, сегодня был такой день, когда всё получалось (смеётся). Такое бывает не очень часто, но это очень хороший день. На самом деле мне очень сильно помог перерыв из-за дождя, потому что у меня кое-что болело. Меня мой физио подлечил, и я вернулась на сто процентов готовая ко всему», — приводит слова Аванесян Чемпионат.

    В 3-м круге «Ролан Гарроса» россиянка встретится с победительницей пары Синвэнь Жен — Тамара Корпач.

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