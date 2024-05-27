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    Алькарас: В матче Зверев — Надаль не хочу пропустить ни одного розыгрыша

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас Рафаэль Надаль Александр Зверев ATP Ролан Гаррос
    Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 между 14-кратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем и олимпийским чемпионом, четвертой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Для меня большая честь участвовать в одном турнире с Рафой. Я большой поклонник его таланта и не скрываю этого. Очень хочу посмотреть этот матч. Планирую составить расписание дня так, чтобы я смог посмотреть игру на стадионе Филиппа Шатрье в качестве зрителя. Думаю, что это будет очень интересный матч.

    Турнир "Большого шлема", Рафа против Зверева, впервые матч такого уровня проходит в первом круге. Поэтому очень хочу увидеть это своими глазами, не хочу пропустить ни одного розыгрыша. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Алькарас в эфире телеканала Tennis Channel.

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    Встреча между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым состоится сегодня, 27 мая, и начнётся не ранее 16:00 мск.

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