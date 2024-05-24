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    Соболенко: Соперничество со Свентек особенно мотивирует меня

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем «Ролан Гаррос».

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Если в чём-то и можно быть уверенным, так это в том, что не надо всё сводить к победе над Игой. Я должна сосредоточиться на себе и на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшей теннисисткой. Если мне это удастся, я уверена, что у меня будет возможность встретиться с ней здесь. Я знаю, что она добилась впечатляющих результатов на этом турнире, но я люблю сложные испытания. Это особенно мотивирует меня и придаёт сил в борьбе за такие высокие цели, как победа над Игой на этом турнире.

    Это замечательное противостояние, но мы не единственные такие, ведь Кори и Елена тоже борются за самые высокие места. Подобные соперничества помогают мне становиться лучше каждый день и дают дополнительную мотивацию. Надеюсь, мы и дальше будем встречаться друг с другом в финальных раундах крупных турниров», — цитирует Соболенко Punto de Break.

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