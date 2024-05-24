Медведев: 95%, что я буду играть на Олимпиаде

Россиянинвысказался об участии в предстоящей Олимпиаде.

«Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на "Ролан Гаррос", мне категорически не нравятся. Если будут другие, это все меняет.

Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95%, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и все такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю, и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара.

Но вообще главные мысли сейчас — про "Ролан Гаррос", а потом уже будем сопоставлять остальное», — цитирует Медведева Sports.