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    Хачанов объяснил, о чем он спорил с Баутиста-Агутом во время матча в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Роберто Баутиста-Агут
    Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, с чем был связан его спор с испанцем Роберто Баутистой-Агутом во время третьего сета матча второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Когда мы начали третий сет, он спрашивал у меня, зачем я тяну время. Я пытался объяснить, что я этого не делаю. Просто линии, когда они мокрые, проскальзывают, можно поскользнуться, мячи могут соскользнуть.

    Я спросил, нормально ли ему так играть, а он что-то завёлся: "Ты тянешь время, давай играть!" Я объяснил, что это был не какой-то ход конём, что я не пытаюсь играть грязно, задерживать время. Он меня знает, я такие вещи не делаю», — приводит слова Хачанова YouTube-канал «Больше!».

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    Сейчас Хачанов является 17-й ракеткой мира.

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