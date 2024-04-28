Хачанов объяснил, о чем он спорил с Баутиста-Агутом во время матча в Мадриде

Российский теннисистрассказал, с чем был связан его спор с испанцемво время третьего сета матча второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Когда мы начали третий сет, он спрашивал у меня, зачем я тяну время. Я пытался объяснить, что я этого не делаю. Просто линии, когда они мокрые, проскальзывают, можно поскользнуться, мячи могут соскользнуть.

Я спросил, нормально ли ему так играть, а он что-то завёлся: "Ты тянешь время, давай играть!" Я объяснил, что это был не какой-то ход конём, что я не пытаюсь играть грязно, задерживать время. Он меня знает, я такие вещи не делаю», — приводит слова Хачанова YouTube-канал «Больше!».

Все прогнозы на теннис

Сейчас Хачанов является 17-й ракеткой мира.