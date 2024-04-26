Алькарас: Я думаю, что неплохо справился, матч был действительно хорошим

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
«Если честно, я думаю, что неплохо справился. В прошлом месяце я отрабатывал слайсы и удары слева, поэтому сегодня они сработали неплохо. Я думал о том, как подойти к этому матчу, чтобы суметь помягче наносить удары справа и быть более агрессивным на бэкхенде, чтобы как можно скорее преодолеть сетку. В этом плане матч был действительно хорошим», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
В 1/8 финала «Мастерса» Алькарас встретится с бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом.