Медведев: Хочу добиться большего на «Ролан Гаррос»

«Чувствую себя хорошо. Испытываю положительные ощущения всё чаще, выходя на грунтовые корты. Знаю, что моя игра на грунте немного более ограничена, чем на харде. На харде я точно знаю, что выиграю 90% матчей, на грунте такого нет. Там вероятность 50%. Я знаю, на что способен, и буду продолжать делать то, в чём уверен, поэтому ощущения хорошие.
У меня хорошие результаты, и я чувствую, что могу много добиться на грунте. Это единственная причина, по которой я играю и хочу выиграть больше турниров, как в прошлом году в Риме. Хочу попытаться добиться большего на "Ролан Гаррос". А для этого мне нужно удачно выступить в Мадриде», — приводит слова Медведева Punto de Break.
Напомним, лучшим результатом Медведева на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал в 2021 году.