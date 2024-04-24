Медведев: Хочу добиться большего на «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира российский теннисистрассказал о состоянии и целях в преддверии старта турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Чувствую себя хорошо. Испытываю положительные ощущения всё чаще, выходя на грунтовые корты. Знаю, что моя игра на грунте немного более ограничена, чем на харде. На харде я точно знаю, что выиграю 90% матчей, на грунте такого нет. Там вероятность 50%. Я знаю, на что способен, и буду продолжать делать то, в чём уверен, поэтому ощущения хорошие.

У меня хорошие результаты, и я чувствую, что могу много добиться на грунте. Это единственная причина, по которой я играю и хочу выиграть больше турниров, как в прошлом году в Риме. Хочу попытаться добиться большего на "Ролан Гаррос". А для этого мне нужно удачно выступить в Мадриде», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Напомним, лучшим результатом Медведева на Открытом чемпионате Франции является выход в четвертьфинал в 2021 году.