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    Монфис: Медведев легко меня обыграл

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Гаэль Монфис Даниил Медведев
    Французский теннисист Гаэль Монфис высказался о поражении от Даниила Медведева на турнире в Монте-Карло.

    Гаэль Монфис
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    Гаэль Монфис

    «Даниил легко меня обыграл. Он хорошо сыграл тактически. Он смог навязать мне свою игру и то, что он хотел сделать.

    Тактически я не делал правильных вещей. Я попробовал несколько вариантов, но не смог изменить ситуацию. Он действительно заставлял меня много работать, и он делал такие удары, которые мешали мне, так что сегодня мне было сложнее.

    Не знаю, сильно ли ему помог Жиль, но Даниил играл хорошо. Он не совершал много ошибок. Это странный вопрос, потому что он выиграл турнир серии "Мастерс". А я никогда не выигрывал. Разве я плохой игрок на грунтовом корте?» — сказал Монфис на пресс-конференции.

    В третьем круге Медведев встретится с другим российским теннисистом Кареном Хачановым.

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