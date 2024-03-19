Надаль планирует выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло

Стал известен полный предварительный состав участников «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Он пройдет на грунте с 7 по 14 апреля. В числе участников серб Новак Джокович (1), россияне Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (16) и Роман Сафиуллин (39).

Одним из главных событий стала заявка испанца Рафаэля Надаля, который сейчас является 647-й ракеткой мира, но попал на турнир благодаря защищенному рейтингу. С ним по тому же принципе также примет участие хорват Марин Чилич (1047).

Напомним, Рафаэль Надаль 11 раз в карьере побеждал на «Мастерсе» в Монте-Карло.