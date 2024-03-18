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    Саккари: Свентек — невероятный чемпион

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Мария Саккари
    Представительница Греции Мария Саккари прокомментировала поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) от польки Иги Свентек.

    Мария Саккари
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    Мария Саккари

    «Жаль, что у меня не вышло оказать настоящее сопротивление. Игра получилась очень короткой для болельщиков. Спасибо, Ига, ты потрясающий игрок. Очень хороший человек, невероятный чемпион.

    Ты достойна самого лучшего. Ты и твоя команда совершили нечто невероятное. Надеюсь, мы сможем чаще встречаться в финалах. Желаю тебе удачи!» — цитирует Саккари пресс-служба WTA.

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    Свентек победила Саккари в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

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