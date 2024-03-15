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    Саккари вышла в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мария Саккари Кори Гауфф 
    Греческая теннисистка Мария Саккари на престижном турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в трех сетах смогла сломить сопротивление американки Эмми Наварро (23) — 5:7, 6:2, 6:4.

    Мария Саккари
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    Мария Саккари

    Игра продолжалась 2 часа 53 минуты. Саккари два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов.

    Наварро выполнила четыре двойные ошибки, не сделала ни одного эйса, взяла 3 из 13 брейк-поинтов.

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    Соперницей Саккари в полуфинале «Мастерса» станет американка Кори Гауфф (3), победившая в своем матче китаянку Юань Юэ (6:4, 6:3).

    Напомним, прошлогодним победителем турнира является Елена Рыбакина, обыгравшая в финале Арину Соболенко.

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