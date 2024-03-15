Саккари вышла в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Мария Саккари Фото: globallookpress.com
Игра продолжалась 2 часа 53 минуты. Саккари два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов.
Наварро выполнила четыре двойные ошибки, не сделала ни одного эйса, взяла 3 из 13 брейк-поинтов.
Соперницей Саккари в полуфинале «Мастерса» станет американка Кори Гауфф (3), победившая в своем матче китаянку Юань Юэ (6:4, 6:3).
Напомним, прошлогодним победителем турнира является Елена Рыбакина, обыгравшая в финале Арину Соболенко.