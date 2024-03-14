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    Гауфф разгромила Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  Элизе Мертенс
    Американская теннисистка Кори Гауфф смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    В матче 1/8 финала третья ракетка мира разгромила Элизе Мертенс из Бельгии. Встреча между спортсменками продолжалась 1 час 7 минут и завершилась победой американки со счетом 6:0, 6:2.

    Гауфф три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Мертенс ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

    За выход в полуфинал Индиан-Уэллса Гауфф сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 11) — Юань Юэ (Китай).

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