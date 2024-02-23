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    Надаль пропустит «Мастерс» в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль решил не играть на турнире серии ATP Masters 1000 в Майами.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Моим планам в последние годы приходилось сильно отклоняться от того, чего бы мне хотелось. Моя приоритетная цель — подойти к грунтовому сезону наилучшим из возможных способов. Я надеюсь быть в Индиан-Уэллсе, возможно, я играю там в последний раз, и для меня это очень особенный турнир», — цитирует слова Надаля Tennis365.

    Ближайший матч с участием Рафаэля Надаля намечен на 3 марта. Это будет показательный поединок против его соотечественника Карлоса Алькараса. Если все пройдет нормально, то испанец примет участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который начнётся 6 марта.

    Напомним, Miami Open — 2024 пройдет с 20 по 31 марта.

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