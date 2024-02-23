Надаль пропустит «Мастерс» в Майами

Легендарный испанский теннисистрешил не играть на турнире серии ATP Masters 1000 в Майами.

«Моим планам в последние годы приходилось сильно отклоняться от того, чего бы мне хотелось. Моя приоритетная цель — подойти к грунтовому сезону наилучшим из возможных способов. Я надеюсь быть в Индиан-Уэллсе, возможно, я играю там в последний раз, и для меня это очень особенный турнир», — цитирует слова Надаля Tennis365.

Ближайший матч с участием Рафаэля Надаля намечен на 3 марта. Это будет показательный поединок против его соотечественника Карлоса Алькараса. Если все пройдет нормально, то испанец примет участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который начнётся 6 марта.

Напомним, Miami Open — 2024 пройдет с 20 по 31 марта.