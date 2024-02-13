Ольховский: Касаткиной было физически тяжело играть против Павлюченковой

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Касаткина встретилась с Павлюченковой на следующий день после матча с Еленой Рыбакиной (1:6, 4:6) в финале турнира в Абу-Даби.
«Дарья практически за сутки успела сыграть финальный матч на одном турнире, переехать в другую страну, хоть и не далекую от Эмиратов, и сыграть там матч.
Конечно, ей физически тяжело было играть, Настя выглядела намного свежее. Настя играла хорошо, очень уверенно, не стоит умалять ее заслуг, легко Касаткиной в любом случае не было бы», — приводит слова Ольховского ТАСС.