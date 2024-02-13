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    Ольховский: Касаткиной было физически тяжело играть против Павлюченковой

    Теннис Прогнозы на теннис Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова WTA
    Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной от Анастасии Павлюченковой (2:6, 6:7) в первом круге турнира в Дохе.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Касаткина встретилась с Павлюченковой на следующий день после матча с Еленой Рыбакиной (1:6, 4:6) в финале турнира в Абу-Даби.

    «Дарья практически за сутки успела сыграть финальный матч на одном турнире, переехать в другую страну, хоть и не далекую от Эмиратов, и сыграть там матч.

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    • Конечно, ей физически тяжело было играть, Настя выглядела намного свежее. Настя играла хорошо, очень уверенно, не стоит умалять ее заслуг, легко Касаткиной в любом случае не было бы», — приводит слова Ольховского ТАСС.

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