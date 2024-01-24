Медведев прокомментировал выход в полуфинал Australian Open

Российский теннисист, являющийся третьей ракеткой мира, обыграл полякав 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Медведев победил в пяти партиях со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«Я сейчас просто уничтожен. Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета. Думал — ладно, держись, прояви твёрдость, попробуй сделать брейк во втором сете. Но он здорово играл, а у меня вообще концентрации не осталось.

Подумал — ладно, надо сделать всё возможное, если проиграю — ну ладно, не страшно, поеду домой. Рад, что удалось довести матч до победы», — сказал Медведев после матча.

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В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).