ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни
  • 13:54
    • Калинская проиграла китаянке Чжэн в четвертьфинале Australian Open
  • 13:45
    • Жена Карпина переехала с детьми в Эстонию
  • 13:05
    • «Сочи» объявил о переходе Сааведры
  • 12:44
    • «Атлетико» заплатит 22 млн евро за 18-летнего полузащитника «Антверпена»
  • 11:25
    • Давила намекнул на желание покинуть ЦСКА
    Все новости спорта

    Чесноков: Матч Медведева и Хуркача — еще одно украшение Australian

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Хуберт Хуркач
    Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в 1/4 финала Australian Open.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Хуркач и Медведев всегда играют матчи с переключениями. То на Уимблдоне пять сетов, то в Торонто. Хорошо, что Даня забрал первый сет, хорошо отыграл тай-брейк. А после этого внимание у него ушло, и он провалил второй сет. Начало третьего сета было феноменальное: две двойные подряд. А проигрывая 0:40, молодец, что взял гейм, — это было очень важно. В четвёртом сете Даниил играл здорово, но Хуркач обострил игру и начал давить на Медведева. Но был уникальный случай, который стоит занести в учебники по теннису. Девятая ракетка против третьей подал четыре эйса подряд при счёте 4:2! С этого всё и началось. А в пятом сете было противостояние физических сил. Не ожидал, что Хуркач проиграет свою подачу. Но он и в последнем гейме не сдавался, когда казалось, что всё уже закончено.

    Очень хороший матч получился. Это ещё одно украшение Australian Open. Это сделал и Рублёв с де Минором, и сейчас Медведев. Он гораздо лучше провёл эту игру, чем прошлый против Боргеса», — сказал Чесноков «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Унион» даст бой чемпиону
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры