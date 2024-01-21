Джокович стал четвертьфиналистом Australian Open

Сербский теннисистпробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В матче четвёртого круга Джокович в трех партиях выиграл у француза Адриана Маннарино (6:0, 6:0, 6:3).

Матч продолжался 1 час 46 минут. Серб подал навылет 17 раз при одном эйсе у соперника и допустил пять двойных ошибок, без которых смог обойтись Маннарино. При этом Новак допустил 15 невынужденных ошибок против 31 у Адриана. Реализация брейк-пойнтов составила 7 из 11 у Джоковича и 0 из 3 у Маннарино.

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В 1/4 финала Джокович встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Тейлором Фритцем.