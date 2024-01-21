ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНовая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу
  • 09:46
    • Дю Плесси отобрал у Стрикленда пояс UFC в среднем весе
  • 09:32
    • «Краснодар» подписал контракт с Кастаньо
  • 08:58
    • Соболенко одолела Анисимову в 1/8 финала Australian Open
  • 08:49
    • Джокович стал четвертьфиналистом Australian Open
  • 06:50
    • Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением судей
    Все новости спорта

    Джокович стал четвертьфиналистом Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Новак Джокович  Адриан Маннарино
    Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    В матче четвёртого круга Джокович в трех партиях выиграл у француза Адриана Маннарино (6:0, 6:0, 6:3).

    Матч продолжался 1 час 46 минут. Серб подал навылет 17 раз при одном эйсе у соперника и допустил пять двойных ошибок, без которых смог обойтись Маннарино. При этом Новак допустил 15 невынужденных ошибок против 31 у Адриана. Реализация брейк-пойнтов составила 7 из 11 у Джоковича и 0 из 3 у Маннарино.

    Все прогнозы на Australian Open

    В 1/4 финала Джокович встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Тейлором Фритцем.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидаем результативного футбола
  • «Бетис» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Реал» не настроится на аутсайдера
  • «Реал» Мадрид — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Локомотив» и «Авангард» не уложатся в основное время?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры