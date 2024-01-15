Тим в затяжном матче уступил Оже-Альяссиму в первом круге Australian Open — 2024

Их встреча продолжалась 5 часов и 2 минуты и закончилась победой 23-летнего канадца в пяти сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3.
Оже-Альяссим сделал 16 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.
На счету Тима 15 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Все прогнозы на Australian Open
Во втором круге Australian Open — 2024 Оже-Альяссим померяется силами с французом Уго Гренье, пробившимся в основную сетку турнира через квалификацию.