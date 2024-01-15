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    Тим в затяжном матче уступил Оже-Альяссиму в первом круге Australian Open — 2024

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Доминик Тим Феликс Оже-Альяссим
    В первом круге открытого чемпионата Австралии — 2024 канадец Феликс Оже-Альяссим (27) обыграл австрийца Доминика Тима (92).

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    Их встреча продолжалась 5 часов и 2 минуты и закончилась победой 23-летнего канадца в пяти сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3.

    Оже-Альяссим сделал 16 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13.

    На счету Тима 15 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

    Все прогнозы на Australian Open

    Во втором круге Australian Open — 2024 Оже-Альяссим померяется силами с французом Уго Гренье, пробившимся в основную сетку турнира через квалификацию.

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