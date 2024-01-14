Рублев: Не забуду победу над Уайлдом

Россиянинотреагировал на победу над бразильцемсо счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в первом круге Australian Open.

«Конечно, я не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения в первом матче, я уже падал. Но в последний момент меня поймали. Тиаго — супер опасный игрок, супер талантливый.

По ходу матча я много раз вспоминал его встречу с Медведевым на "Ролан Гаррос" (Уайлд выбил россиянина в пяти сетах в первом круге). И когда в пятом сете я упустил так много шансов, я был уверен, что мы увидим повторение истории.

Когда я проигрывал 1:4 на тай-брейке, я уже сдался — и, может быть, это мне помогло. Я смирился, что это не мой день, пробил несколько хороших ударов, приемов», — сказал Рублев после игры.

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Следующим соперником Рублева станет победитель матча Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония).