Оже-Альяссим считает, что в игре Джоковича нет слабых мест

Канадский теннисиствысказался о легендарных

«Если вы посмотрите на Джоковича, то, по моему мнению, у него действительно нет слабых мест в игре. Его подача настолько улучшилась за время его карьеры, что теперь это большое оружие. У него есть это, а также умственные и физические качества. У него есть все.

Я могу включить Надаля в этот же разговор. Поражает уровень сосредоточенности, которым они обладают в каждом матче, на каждой тренировке. Они очень требовательны к себе. Я надеюсь, что буду делать то же самое и в своей карьере, я нахожу в их игре много вдохновения», — приводит слова Оже-Альяссима tennis-infinity.com.