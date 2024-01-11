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    Оже-Альяссим считает, что в игре Джоковича нет слабых мест

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович  Рафаэль Надаль
    Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о легендарных Новаке Джоковиче и Рафаэле Надале.

    Феликс Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим

    «Если вы посмотрите на Джоковича, то, по моему мнению, у него действительно нет слабых мест в игре. Его подача настолько улучшилась за время его карьеры, что теперь это большое оружие. У него есть это, а также умственные и физические качества. У него есть все.

    Я могу включить Надаля в этот же разговор. Поражает уровень сосредоточенности, которым они обладают в каждом матче, на каждой тренировке. Они очень требовательны к себе. Я надеюсь, что буду делать то же самое и в своей карьере, я нахожу в их игре много вдохновения», — приводит слова Оже-Альяссима tennis-infinity.com.

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