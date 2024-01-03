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    • Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
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    Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис Роман Сафиуллин ATP
    Россиянин Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет 661 тысячу долларов.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В матче второго круга Сафиуллин одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3).

    В решающем сете Роман отыграл у соперника подачу на матч при счете 3:5 и спас в общей сложности пять матчболов.

    Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. За это время Сафиуллин выполнил 23 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Сафиуллина станет итальянец Маттео Арнальди.

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