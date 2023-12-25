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    Свентек: Мне кажется, что мы с Соболенко и Рыбакиной выделяемся, играем стабильно

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свёнтек дала свой комментарий по поводу положения дел в WTA-туре.

    Ига Свёнтек
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    Ига Свёнтек

    «Последние пару сезонов женский теннис держится на стабильном уровне. Мне кажется, что мы с Соболенко и Рыбакиной выделяемся, играем стабильно. Но есть и другие девушки, которые тоже стараются прибавить. Для меня всё это ничего не меняет. Я предпочитаю работать в своём темпе, но, когда с тобой кто-то борется и тебя подталкивает, это имеет и положительный, и отрицательный эффект. Хотя я не слишком часто это анализирую», — приводит слова Свёнтек Gulf News.

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