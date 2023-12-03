Хачанов: Травма меня не беспокоит

Российский теннисистрассказал о восстановлении после травмы, полученной в текущем сезоне.

«Слава Богу, восстановился. В конце сезона, когда в Китае выиграл турнир, были какие-то дни, особенно во время тяжёлых матчей, когда где-то ещё болело, тянуло, но, если брать в общем, то нормально.

Я ещё после окончания сезона сделал дополнительную терапию со своим врачом, который мне помог восстановиться к азиатской серии. И сейчас как раз после отдыха начинаю тренироваться. Пока что вообще ничего не беспокоит. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Хачанова «Чемпионат».