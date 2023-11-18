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    Медведев: Верю, что я способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев подвел итог этого сезона и поделился планами на следующий.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я доволен своим сезоном, горжусь собой. Перед Роттердамом я выпал из топ-10, чувствовал себя ужасно. После первого сета с Фокиной в Роттердаме всё изменилось. Постараюсь в следующем сезоне достичь большего.

    Как буду отдыхать? Каждый год по-разному. Поедем с женой на острова впервые за пять лет. Она это не очень любит, но я люблю. Возможно, я сыграю только в Австралии, не буду играть предсезонные турниры. Посмотрим, как это сработает.

    В теннисе так быстро меняются чувства. Перед Роттердамом я вообще не был уверен, что я способен выигрывать хоть что-то. После финала Австралии в 2022-м я долго плохо играл на "Шлемах". Потом был в полуфинале Уимблдона, финал US Open.

    Сегодня я доволен вторым сетом — один из лучших сетов в сезоне. Я верю в себя. Верю, что я способен выиграть "Большой шлем" в следующем сезоне», — цитирует Медведева «Чемпионат».

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