Медведев: Верю, что я способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне

Российский теннисистподвел итог этого сезона и поделился планами на следующий.

«Я доволен своим сезоном, горжусь собой. Перед Роттердамом я выпал из топ-10, чувствовал себя ужасно. После первого сета с Фокиной в Роттердаме всё изменилось. Постараюсь в следующем сезоне достичь большего.

Как буду отдыхать? Каждый год по-разному. Поедем с женой на острова впервые за пять лет. Она это не очень любит, но я люблю. Возможно, я сыграю только в Австралии, не буду играть предсезонные турниры. Посмотрим, как это сработает.

В теннисе так быстро меняются чувства. Перед Роттердамом я вообще не был уверен, что я способен выигрывать хоть что-то. После финала Австралии в 2022-м я долго плохо играл на "Шлемах". Потом был в полуфинале Уимблдона, финал US Open.

Сегодня я доволен вторым сетом — один из лучших сетов в сезоне. Я верю в себя. Верю, что я способен выиграть "Большой шлем" в следующем сезоне», — цитирует Медведева «Чемпионат».