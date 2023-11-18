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    Медведев проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут и завершили поединок поражением россиянина со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

    Медведев десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника. Синнер выполнил десять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

    В финале Итогового турнира 20-летний итальянец сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

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