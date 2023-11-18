Медведев проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

Российский теннисистпроиграл итальянцув полуфинале Итогового турнира ATP.

Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут и завершили поединок поражением россиянина со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Медведев десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника. Синнер выполнил десять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

В финале Итогового турнира 20-летний итальянец сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).