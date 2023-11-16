Медведев прокомментировал победу над Зверевым

Российский теннисистподелился комментарием после победы над немцемна Итоговом турнире ATP.

«Против Алькараса, особенно если он сыграет как сегодня, надо быть лучшей версией себя, хорошо подавать, как делал это Саша. Надо играть быстро, это будет хороший тест. Я начал матч лучше Саши, он немножко ошибался. Думал, что надо сделать двойной брейк, но он стал играть лучше, у меня упал уровень на пару геймов. Тай-брейк он начал хорошо, да, ошибся он у сетки, но я ему вернул этот мяч.

У нас у обоих хорошие подачи, почти все подачи не возвращаются, поэтому тяжело оставаться в тонусе на приёме. Рад, что смог в таком напряжённом матче остаться в хорошем состоянии и победить.

Не знаю, почему мы так часто играем с Сашей. Понятно, что он пытается что-то менять в тактике, я пытаюсь во время матчей увидеть это. У нас почти все матчи напряжённые, на тоненького. Рад, что получается побеждать в них. Рад, что вышел в полуфинал», — цитирует Медведева ATP.

16 ноября россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в заключительном матче в группе.