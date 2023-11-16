ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»?
  • 10:18
    • Защитника «Милана» Флоренци обвиняют в игре на ставках
  • 08:10
    • Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Медведев прокомментировал победу над Зверевым

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился комментарием после победы над немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Против Алькараса, особенно если он сыграет как сегодня, надо быть лучшей версией себя, хорошо подавать, как делал это Саша. Надо играть быстро, это будет хороший тест. Я начал матч лучше Саши, он немножко ошибался. Думал, что надо сделать двойной брейк, но он стал играть лучше, у меня упал уровень на пару геймов. Тай-брейк он начал хорошо, да, ошибся он у сетки, но я ему вернул этот мяч.

    У нас у обоих хорошие подачи, почти все подачи не возвращаются, поэтому тяжело оставаться в тонусе на приёме. Рад, что смог в таком напряжённом матче остаться в хорошем состоянии и победить.

    Не знаю, почему мы так часто играем с Сашей. Понятно, что он пытается что-то менять в тактике, я пытаюсь во время матчей увидеть это. У нас почти все матчи напряжённые, на тоненького. Рад, что получается побеждать в них. Рад, что вышел в полуфинал», — цитирует Медведева ATP.

    16 ноября россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в заключительном матче в группе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли Испания лидером группы?
  • Кипр — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Джокович проиграет Хуркачу и пролетит мимо плей-офф Итогового турнира?
  • Джокович — Хуркач. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Обойдет ли Шотландия Испанию?
  • Грузия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Норвегия — Фареры
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры