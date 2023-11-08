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    Медведев: Я определенно чувствую меньше давления

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я определенно чувствую меньше давления. На Итоговом, который был до моей победы в 2020 году, я проиграл три матча подряд. В прошлом году я тоже проиграл три встречи — все три на тай-брейках решающего сета. Кроме того, дважды подавал на матч. В этом году я хочу постараться добиться большего. Именно это и произошло пару лет назад. Надеюсь, та же история повторится.

    Я провел фантастический сезон, особенно в турнирах уровня ATP 500, где набрал много очков и обыграл сильных теннисистов. В финале встречаешь лучших игроков мира. В прошлом году я был недостаточно силен морально, чтобы справиться с давлением. Но если ты проиграешь матч, у тебя еще есть второй шанс: такое случается только в этом теннисном турнире», — цитирует Медведева Tennis World.

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