Свентек и Соболенко встретятся в полуфинале Итогового турнира WTA

Полькавышла в полуфинал Итогового турнире WTA, который проходит в эти дни в мексиканском Канкуне.

В заключительном матче группового этапа Свентек одержала победу над Онс Жабер из Туниса — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 9 минут.

Ига реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов, выполнила 1 подачу навылет и допустила 1 двойную ошибку.

В полуфинале Свентек сыграет с Ариной Соболенко, которая пробилась в полуфинал благодаря победе над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:2, 3:6, 6:3).

Еще одной полуфиналисткой турнира стала Кори Гауфф. Американка в заключительном матче группового этапа одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. В полуфинале 19-летняя теннисистка встретится с Джессикой Пегулой.