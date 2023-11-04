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    Свентек и Соболенко встретятся в полуфинале Итогового турнира WTA

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    Полька Ига Свентек вышла в полуфинал Итогового турнире WTA, который проходит в эти дни в мексиканском Канкуне.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    В заключительном матче группового этапа Свентек одержала победу над Онс Жабер из Туниса — 6:1, 6:2.

    Игра продолжалась 1 час 9 минут.

    Ига реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов, выполнила 1 подачу навылет и допустила 1 двойную ошибку.

    В полуфинале Свентек сыграет с Ариной Соболенко, которая пробилась в полуфинал благодаря победе над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:2, 3:6, 6:3).

    Еще одной полуфиналисткой турнира стала Кори Гауфф. Американка в заключительном матче группового этапа одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. В полуфинале 19-летняя теннисистка встретится с Джессикой Пегулой.

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