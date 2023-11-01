Сафиуллин прокомментировал победу над Алькарасом

Российский теннисистподелился комментарием после сенсационной победы над второй ракеткой мираво втором круге «Мастерса» в Париже.

«В квалификации я играл не на таком уровне, но против Карлоса и ребят из Топ-10, Топ-20 нужно показывать свой лучший теннис. Мне удалось это сделать. Для Карлоса это был не лучший матч, но все равно я счастлив, что смог выиграть...

Даже если он не в лучшей форме, его трудно победить. Против таких ребят важно все. Тактика, физическая подготовка, психологическая составляющая очень важна. Главное — сохранять концентрацию с самого начала и до конца... Кто дольше продержится, тот и победит», — приводит слова Сафиуллина сайт ATP.

В третьем круге Сафиуллин сыграет против соотечественника Карена Хачанова.