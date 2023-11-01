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    Сафиуллин прокомментировал победу над Алькарасом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин Карлос Алькарас
    Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился комментарием после сенсационной победы над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом во втором круге «Мастерса» в Париже.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    «В квалификации я играл не на таком уровне, но против Карлоса и ребят из Топ-10, Топ-20 нужно показывать свой лучший теннис. Мне удалось это сделать. Для Карлоса это был не лучший матч, но все равно я счастлив, что смог выиграть...

    Даже если он не в лучшей форме, его трудно победить. Против таких ребят важно все. Тактика, физическая подготовка, психологическая составляющая очень важна. Главное — сохранять концентрацию с самого начала и до конца... Кто дольше продержится, тот и победит», — приводит слова Сафиуллина сайт ATP.

    В третьем круге Сафиуллин сыграет против соотечественника Карена Хачанова.

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