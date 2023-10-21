Карацев отреагировал на выход в финал турнира в Токио

Российский теннисистотреагировал на выход в финал турнира в Токио (Япония).

В полуфинале Карацев со счетом 6:3, 6:4 одолел представителя Японии Синтаро Мочизуки.

«Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать парня из Японии. Играть здесь при полном стадионе — это что-то особенное. Я старался сделать свой план на игру максимально простым, не обращать внимание на толпу. И мне удалось это сделать.

Я старался сделать всё, чтобы он не мог играть агрессивно. До этого я видел несколько матчей с его участием, поэтому знаю, о чём говорю. Он обыграл несколько невероятно сильных парней, он выходил вперёд и играл агрессивно. Мой план на игру состоял в том, чтобы как можно дольше держать его на задней линии», — цитирует Карацева пресс-служба ATP.