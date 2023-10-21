ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тони Фергюсон5 бойцов UFC, которым стоит закончить карьеру в 2023 году
  • 15:59
    • «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА
  • 15:51
    • Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч РПЛ с «Динамо»
  • 15:12
    • Дубль Кручинина помог «Торпедо» обыграть «Амур» в матче КХЛ
  • 14:01
    • «Факел» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ
  • 13:31
    • Карацев уверенно обыграл японца Мочизуки в полуфинале турнира категории ATP-500
    Все новости спорта

    Карацев отреагировал на выход в финал турнира в Токио

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Аслан Карацев
    Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на выход в финал турнира в Токио (Япония).

    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    В полуфинале Карацев со счетом 6:3, 6:4 одолел представителя Японии Синтаро Мочизуки.

    «Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать парня из Японии. Играть здесь при полном стадионе — это что-то особенное. Я старался сделать свой план на игру максимально простым, не обращать внимание на толпу. И мне удалось это сделать.

    Я старался сделать всё, чтобы он не мог играть агрессивно. До этого я видел несколько матчей с его участием, поэтому знаю, о чём говорю. Он обыграл несколько невероятно сильных парней, он выходил вперёд и играл агрессивно. Мой план на игру состоял в том, чтобы как можно дольше держать его на задней линии», — цитирует Карацева пресс-служба ATP.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» завоюют в дерби три очка
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сможет ли «Динамо» одержать долгожданную победу
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры