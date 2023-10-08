Самсонова: Свентек играет очень агрессивно с первого удара

Российская теннисисткарассказала, чего ожидает от противостояния с полькойв финале турнира в Пекине (Китай).

«Мне действительно понравилось, как я проявила себя в Штутгарте в прошлом году. Я знала, что передо мной первая ракетка мира. Старалась сделать всё, что в моих силах, не обращая внимание на давление. В конце концов, я выложилась по полной.

Именно когда я нахожусь в таком настроении, у меня получается показывать свой лучший теннис. Поэтому я могу извлечь уроки из того матча. Думаю, что моя подача и всё остальное могут стать ключом к победе, потому что она играет очень агрессивно с первого удара», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.

Встреча начнется сегодня, 8 октября, не ранее 14:30 мск.