Медведев: Я должен был выиграть тай-брейк, но я этого не сделал

Российский теннисистпрокомментировал свое поражение в матче противиз США на турнире в Шанхае (Китай).

«Корда играл хорошо. Я должен был выиграть тай-брейк, но я этого не сделал. Это самая большая разница. Дело не только в корте, но я думаю, что условия, возможно, немного благоприятствовали ему. Он был достаточно быстр, чтобы попадать виннерсы, но довольно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар. Так что я думаю, что да, это было хорошо для него. Я привык к этому, играя вчера. Сегодня я тоже играл лучше, чем вчера. Да, корт всегда будет благоприятствовать одному игроку больше, чем другому, но я не думаю, что проиграл из-за этого», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).