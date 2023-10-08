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    Медведев: Я должен был выиграть тай-брейк, но я этого не сделал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Себастьян Корда
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в матче против Себастьяна Корды из США на турнире в Шанхае (Китай).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Корда играл хорошо. Я должен был выиграть тай-брейк, но я этого не сделал. Это самая большая разница. Дело не только в корте, но я думаю, что условия, возможно, немного благоприятствовали ему. Он был достаточно быстр, чтобы попадать виннерсы, но довольно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар. Так что я думаю, что да, это было хорошо для него. Я привык к этому, играя вчера. Сегодня я тоже играл лучше, чем вчера. Да, корт всегда будет благоприятствовать одному игроку больше, чем другому, но я не думаю, что проиграл из-за этого», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

    В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

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